Dippoldiswalde

Am Donnerstagmittag ist ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Auto vom Obertorplatz in die Brauhofstraße eingebogen und stieß dabei mit einem Mazda zusammen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro, wie die Polizei mitteilt. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort. Bei seinem Auto soll es sich um einen dunklen Wagen handeln, möglicherweise einen Audi. Dieser müsste Schäden an der linken Front aufweisen.

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Wagen und dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Dresdner Polizei unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33.

Von na