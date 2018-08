Freital

Am Freitagmorgen ist in Freital am Rathaus Deuben ein Notarztwagen verunfallt. Gegen 8 Uhr war der Kleinbus vom Typ Mercedes-Benz Vito, der mit Sondersignal auf dem Weg zu einem Patienten war, auf der Kreuzung der Dresdner mit der Langen Straße mit einem VW zusammengestoßen. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Nun ermittelt die Polizei zur Unfallursache. Der betroffene Notarztwagen war bereits im Februar 2017 und im März 2018 in Verkehrsunfälle verwickelt.

Von Stefan Schramm