Dresden

Am Freitagvormittag ist es an der Straße Am Gewerbegebiet von Ickowitz in Richtung Obermuschütz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jähriger Mann war mit seinem Motorrad hinter einem Toyota unterwegs. Der 79-jährige Fahrer musste plötzlich bremsen, da ihm mittig auf der Straße ein Auto entgegen kam. In der Folge fuhr der Motorradfahrer auf den Toyota auf, stürzte und verletzte sich dabei. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall, insbesondere zu dem entgegenkommenden Kleinwagen machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Riesa oder die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von kcu