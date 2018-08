Heidenau

Am Sonnabendnachmittag gegen 15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Dresdner Straße/Siegfried-Rädel-Straße/Zschierener Straße. Beteiligt waren ein 85-jähriger Fahrer in einem Peugeot 206 und eine 30-jährige Fahrerin, die mit einem Opel Cascada unterwegs war. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer kann Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Tel.: 483 22 33 oder das Polizeirevier Pirna entgegen.

Von lml