Triebel

Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin und ihr gleichaltriger Beifahrer sind in Triebel im Vogtlandkreis bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 18-Jährige war am Mittwochnachmittag mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Auto kippte auf die Seite. Die beiden 18-Jährigen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa