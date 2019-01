Meißen

Eine 72 Jahre alte Spaziergängerin hat am Sonntagnachmittag am Questenberger Weg ein verletztes Eichhörnchen gefunden. Obwohl sie den Nager direkt zum Tierarzt brachte, konnte dem Tier nicht mehr geholfen werden. Wie sich bei einer anschließenden Untersuchung herausstellte, war das Eichhörnchen offenbar mit einem Luftgewehr beschossen worden. Davon zeugte ein Projektil in Form eines Diabolos, das noch im Körper des Nagers steckte.

Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise werden unter der Nummer 0351/483 22 33 oder im Polizeirevier Meißen entgegen genommen.

Von DNN