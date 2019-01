Pirna

Bereits in der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember haben Unbekannte an der K²-Kulturkiste in der Pirnaer Innenstadt randaliert. Das teilt der Verein Akubiz jetzt mit. Demnach haben die Täter die Scheibe in der Eingangstür zerstört. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und ordnet den Vorfall als eine politisch motivierte Tat zu.

Die Kulturkiste gibt es seit 2012 in Pirna und wird hauptsächlich durch Spenden finanziert. Hier sollen sich Menschen wohl fühlen und sich frei von Diskriminierungen und Bedrohungen treffen können. Die Räume bieten Platz für kleinere Ausstellungen, Vorträge, Filmbesprechungen, Lesungen und Seminare.

Von DNN