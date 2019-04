Neustadt in Sachsen

Ende März haben Unbekannte einen mit Wasser gefüllten Ballon von einer Brücke in Höhe Oberottendorf auf die S 156 geworfen und die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs getroffen.

Die 51-jährige Ford-Fahrerin, die in Richtung Bischofswerda unterwegs war, baute daraufhin einen Unfall, da sie durch das Wasser kurzzeitig nichts mehr sehen konnte. Bei dem Aufprall wurde außerdem ein Scheibenwischer abgerissen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Wer zur Tatzeit Personen auf oder in der Nähe der Brücke beobachtet hat, wendet sich unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden oder an das Polizeirevier Sebnitz.

Von lp