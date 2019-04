Steinbach

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte Werkzeuge im Wert von über 1.000 Euro aus einem Iveco gestohlen, der an der Dorfstraße geparkt war. Darunter befanden sich auch eine Motorsäge und ein Bohrhammer. Die Täter schlugen die Scheibe ein und gelangten so an das Diebesgut. Der Sachschaden am Wagen wird auf etwa 150 Euro beziffert.

Von kcu