Klipphausen

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Ullendorfer Straße in Klipphausen zerstört. Die Täter sprengten den Automaten auf bislang unbekannte Weise und stahlen Zigaretten und Bargeld in noch nicht bekannter Menge. Laut Polizei liegen bislang keine Angaben zur Höhe des Sachschadens vor.

Von lp