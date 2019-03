Heidenau

Am Sonntagmorgen haben unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Großsedlitz an der Straße Am Niederhof zerstört und ausgeraubt. Offenbar unter Einsart von Pyrotechnik sprengten die Täter den Automaten und gelangten so an die Münzkassette. Wie viel Bargeld sich darin befand, ist bisher nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich unterdessen auf rund 15.000 Euro.

Von kcu