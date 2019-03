Radebeul

14 Seitenscheiben gingen in der Nacht zum Sonntag in Radebeul zu Bruch, vier waren es in der Nacht zuvor. Die unbekannten Vandalen tobt sich auf der Emil-Högg-Straße, der Fritz-Schulze-Straße, der Sachsenstraße, der August-Bebel-, der Maxim-Gorki und der Grünen Straße aus. Angaben zum Gesamtschaden liegen noch nicht vor.

Von fkä