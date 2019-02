Chemnitz

Unbekannte haben im Erzgebirgskreis vor einem Kriegerdenkmal ein hölzernes Hakenkreuz gelegt. Die Täter rissen am Samstag die Latten aus einem Holzzaun vor dem Denkmal in Pockau-Lengefeld ab und legten daraus das etwa drei mal drei Meter Hakenkreuz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Es ist in der Region nicht erste Vorfall. In Chemnitz stampften vor knapp zwei Wochen Männer ein Hakenkreuz mit den Füßen in den Schnee.

Von LVZ