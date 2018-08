Dohna

Unbekannte haben in Dohna einen kompletten Teich abgefischt. Dabei verschwanden nicht nur etwa 80 Goldfische, sondern auch vier Kois. Dass es sich beim Übeltäter um ein besonders hungriges Tier handelt, ist wohl auszuschließen, da zugleich eine Solarteichpumpe abhanden kam. Nach Angaben der Polizei vom Freitag spielte sich das Geschehen in der Nacht zum Donnerstag zwischen 21:30 und 6:00 Uhr in einem Gartenteich an der Straße Alte Gärtnerei ab. Der Gesamtschaden summiert sich der Mitteilung der Beamten zufolge auf rund 1100 Euro.

Von Stefan Schramm