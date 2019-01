Bahretal

In der Gemeinde Bahretal wurde ein 66-Jähriger Opfer eines Trickbetrugs. Vor rund sechs Monaten schloss der Mann mit einer Firma einen Wartungsvertrag für seinen Computer ab. Am Freitag, 18. Januar, erhielt er gegen 10 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Person, die vorgab, Kenntnis von diesem Vertrag zu besitzen. Daraufhin erklärte der Trickbetrüger dem Opfer am Telefon, er müsse sofort 180 Euro bezahlen, da sein Rechner „gehackt“ worden sei. Der 66-Jährige ließ den Fremdzugriff auf seinen Computer zu und veranlasste eine Onlineüberweisung in Höhe von 180 Euro.

Am Tag darauf kontaktierte er die Firma, die er eigentlich mit der Wartung seines Computers beauftragt hatte und erfuhr, dass sie weder aktiven Kontakt mit ihren Kunden aufnimmt noch Wartungsarbeiten gegen die Zahlung von Extrakosten durchführt. Folglich prüfte der Mann den Zahlungsverkehr seines Kontos und stellte fest, dass die 180 Euro bereits abgebucht wurden.

Von DNN