Ein in Görlitz lebender Familienvater soll für mehrere teils brutale Raubüberfälle auf Senioren in Ostsachsen verantwortlich sein. Gegen den 33-Jährigen wurde am Samstagnachmittag Haftbefehl wegen Raubes und schweren Raubes in je zwei Fällen sowie Raubes mit Todesfolge erlassen. Der Mann ist in Untersuchungshaft, das Motiv noch unklar.