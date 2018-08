Thiendorf

Im Thiendorfer Ortsteil Sacka hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall der besonderen Art ereignet: Bei seiner Fahrt auf der B98 verlor ein Lastkraftwagen hunderte Kisten mit leeren Bierflaschen. Die Ladung kippte in einer Linkskurve am Ortseingang vom Sattelzug der Marke Scania. Vermutlich waren die roten Bierkästen nur ungenügend gesichert. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von DNN