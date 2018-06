Wachau

Der Verteilerkasten einer Solaranlage ist am Montagnachmittag aus unbekannter Ursache im Wachauer Ortsteil Leppersdorf in Brand geraten. Der Kasten war in einem verschlossenen Behältnis in einer Garage untergebracht. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Feuerwehr rückte an, musste aber nicht löschen. Es genügte, dass die Kameraden die Solaranlage von der übrigen Stromversorgung abklemmte. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf rund 6000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Von uh