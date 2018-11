In einer Wohnung in Chemnitz hat sich am Montag ein Tötungsdelikt ereignet. Das 38-jährige Opfer hatte noch selbst den Notruf gewählt, verstarb aber noch in der Wohnung, in der sich außerdem ein schwer verletzter 52-Jähriger befand. Die Feuerwehr hatte die Wohnungstür zuvor gewaltsam geöffnet.