Zeithain

Diebe sind zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in einen Schrotthandel an der Industriestraße in Zeithain eingestiegen.

Nachdem die Täter Teile des Zauns zerstört haben, drangen sie zur Lagerhalle vor und knackten das Tor dorthinein auf. Insgesamt vier Tonnen Autobatterien, fünf Tonnen Metall und drei Winkelschleifer stahlen die professionellen Diebe vom Hof des Schrotthandels, so die Polizei.

Doch nicht nur der Verlust von 20 000 Euro Schrott schlägt ordentlich zu Buche. Die Einbrecher hinterließen außerdem ein Sachschaden von 7 000 Euro.

Von MH