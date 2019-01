Fürstenau

Ein Opel Astra-Fahrer ist am Mittwochmorgen mit seinem Fahrzeug auf der Hauptstraße in Fürstenau, einem Ortsteil von Altenberg verunglückt. Gegen 6.45 Uhr kam der 62-jährige Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Wäschestange. Das Fahrzeug blieb in einer Schneewehe stecken. Ersthelfer alarmierten die Feuerwehr, weil sich die Fahrertür wegen des vielen Schnees nicht öffnen ließ. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Vor Ort waren auch die Polizisten vom Verkehrsunfalldienst in Dresden. Offenbar führten gesundheitliche Probleme zum Unfall. Die Polizei ermittelt.

Von Marko Förster