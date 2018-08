Moritzburg

Kurz vor dem Ortseingang Steinbach hat sich in der Nacht zum Montag ein tödlicher Unfall ereignet. Der Fahrer eines Kleinbus VW T4 war auf der Großenhainer Straße in Richtung Moritzburg von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Baum. Der Fahrer verstarb, eingeklemmt im Bus, noch an der Unfallstelle. Die Polizei und Sachverständige ermitteln, weshalb der Fahrer die Kontrolle verlor. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Von rh