Crottendorf

Nach dem Tod eines Mannes in einer Asylunterkunft in Crottendorf ( Erzgebirge) hat die Polizei mehrere Männer in Gewahrsam genommen. Noch sei offen, ob sich ein Tatverdacht gegen sie erhärten lasse, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Das 31 Jahre alte Opfer war in der Nacht zu Sonntag von anderen Bewohnern entdeckt worden. Der aus Algerien stammende Mann hatte eine große blutende Wunde. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Die Leiche sei inzwischen in der Rechtsmedizin untersucht worden. Zur möglichen Todesursache und auch zu den in Gewahrsam genommenen Männern machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Von RND/dpa/iro