Coswig

Am Samstagvormittag ist ein älteres Modell eines Mercedes Cabrio auf einem Parkplatz eines Friedhofes an der Salzstraße beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen in einer Parklücke quer zur Fahrbahn abgestellt. Später bemerkte der 23-jährige Fahrer eine Beschädigung am hinteren rechten Teil des Fahrzeugs. Der Mann schätzt den Schaden auf etwa 10000 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen in Verbindung mit dem Unfall gemacht? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

Von na