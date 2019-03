Priestewitz

Ein Betrüger ist am Montagnachmittag an dem Versuch gescheitert, einer Seniorin aus Baselitz das Geld aus der Tasche zu ziehen. Telefonisch überbrachte ihr der Unbekannte die vermeintlich frohe Botschaft, ein Gewinn von 49.000 Euro warte auf sie. Als Sicherheit zur Einlösung sollte die Angerufene i-Tunes-Karten im Wert von 800 Euro kaufen. Diese fiel auf den dreisten Betrugsversucht jedoch nicht herein. Sie informierte die Polizei und konnte so einen finanziellen Schaden abwenden.

Von kcu