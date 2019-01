Radebeul

Ein 32-jähriger Dresdner steht im Verdacht einen Zigarettenautomaten an der Lößnitzgrundstraße in Radebeul gesprengt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, wurden Polizisten am frühen Donnerstagmorgen alarmiert, da Unbekannte an der Lößnitzgrundstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt haben.

Im Umfeld des Tatorts konnten die Beamten den 32 Jahre alten Deutschen stellen. Er führte Pyrotechnik und Zigaretten aus dem Automaten mit sich. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

