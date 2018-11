Bad Schandau

Am Samstagabend ging der Polizei ein mutmaßlicher Reifenstecher ins Netz. Zeugen hatten den Mann dabei beobachtet, wie er sich an einem Audi A4 zu schaffen machte. Sie verständigten die Polizei. Die eintreffenden Beamten stellten zwei zerstochene Reifen an dem Fahrzeug fest. Die Beschreibung des Täters führte schließlich zur Festnahme eines 49-jährigen Mannes. Er steht im Verdacht, weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Umkreis von Bad Schandau begangen zu haben.

Von kcu