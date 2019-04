Dippoldiswalde

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in ein Erlebnisbad an der Straße Am Bad eingebrochen. Dabei hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Unmittelbar brachen sie Spinde, Schränke sowie eine Kasse auf. Zum dabei entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor, wie die Polizei mitteilte. Die Täter haben offenbar einen Schlüssel für einen Parkautomaten gestohlen. Unweit des Bades ist ein solcher Automat geöffnet worden. Es wurden rund 180 Euro Bargeld entwendet.

Von heh