Pirna

Der Streit um eine Flasche Bier ist in Pirna-Sonnenstein zu einer Massenschlägerei ausgeartet. 15 Polizisten, die Verstärkung von der Bundespolizei erhielten, mussten in der Nacht zu Donnerstag zum Parkplatz eines Einkaufsmarkts an der Remscheider Straße ausrücken. Beim Eintreffen der Beamten hielten sich an die 60 Menschen auf dem Parkplatz des Marktes auf, wobei die Hälfte von ihnen in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Auslöser ein Streit um besagte Flasche Bier. Diese hatte sich ein Unbekannter ungefragt aus dem Bierkasten eines 21-Jährigen genommen. Als dieser den Mann zur Rede stellte, wurde er von ihm angegriffen. Umstehende griffen ein, die Keilerei entwickelte sich. Der unbekannte Auslöser flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei.

Den Beamten gelang es mit Mühe, die Handgreiflichkeiten zu beenden. Zwei Männer, darunter der 21-Jährige und eine 23-jährige Frau trugen Verletzungen davon. Außerdem nahmen die Polizisten die Personalien von mehr als 30 Beteiligten auf, die im Alter zwischen 16 und 47 Jahren sind. Eine 30-Jährige kam in Gewahrsam.

Von uh