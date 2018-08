Nossen

Auf der A 4 ist am Montagvormittag im Bereich zwischen der Anschlussstelle Siebenlehn und dem Dreieck Nossen in Lastwagen in Flammen aufgegangen. Als die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr am Ort des Geschehens eintrafen, brannte die Zugmaschine lichterloh. Zudem hatte das Feuer bereits auf das trockene Gestrüpp im Straßengraben übergriffen.

Die Feuerwehrleute aus Siebenlehn und Nossen konnten das Feuer löschen, noch bevor die Flammen auch den auf der Ladefläche transportierten Bagger in Brand setzen konnten. Bei dem Vorfall trat auch eine größere Menge von Betriebsstoffen aus. Mitarbeiter einer Spezialfirma mussten deshalb die Fahrbahn aufwendig reinigen. Der Fahrer des Brummis blieb unverletzt. Die Autobahn in Richtung Dresden musste für zwei Stunden gesperrt werden. Erst kurz vor 13 Uhr gaben die Einsatzkräfte die Spuren wieder frei. In der Zwischenzeit hatte sich ein langer Stau gebildet.

Von halk