Nossen

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 ist am Sonntag der Fahrer eines Sportwagens verletzt worden. Der Mann war am Vormittag mit seinem Nissan 370Z Nismo in Richtung Chemnitz unterwegs. Gegen 10.40 Uhr verlor bei Regen am Autobahndreieck Nossen die Kontrolle über seinen heckbetriebenen über 340 PS starken Wagen. Das Fahrzeug schleuderte in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf einem Feld stehen. Die zu Hilfe gerufene Freiwillige Feuerwehr Nossen befreite den eingeschlossenen Nissanfahrer aus seinem Boliden. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Wagen war nur noch Schrott.

Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A 4. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Dennoch bildete sich ein rund fünf Kilometer langer Stau.

Von Roland Halkasch