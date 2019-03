Coswig

Eine 19-jährige Peugeot-Fahrerin hat am frühen Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss auf der Spitzgrundstraße einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, verlor die Frau etwa 150 Meter vor der Einmündung zur Staatsstraße 81 die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das von der Fahrbahn abkam, einen Baum streifte und schließlich in den Straßengraben schleuderte. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Sie hatte 1,3 Promille Alkohol in der Atemluft. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf rund 3000 Euro. Die Fahrbahn war wegen des Unfalls für rund drei Stunden voll gesperrt.

Von tbh