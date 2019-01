Pirna

Einen ungewöhnlichen Fund hat ein Spaziergänger am Donnerstag an der Pirnaer Vorwerkstraße gemacht. Der Mann informierte die Polizei über eine Kiste, in der sich zwei tote Boa Constrictor befanden. Nach Angaben der Beamten wurde die Plastekiste bereits vor rund vier Tagen an einem unbefestigten Parkplatz am Beginn eines Waldwegs abgestellt.

Die exotischen Tiere waren jeweils ungefähr 75 Zentimeter lang. Ein zum Ort gerufener Zoohändler bestimmte anhand der Größe ein Alter von etwa einem halben Jahr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Schlangen machen können. Hinweise werden im Polizeirevier Pirna oder unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von DNN