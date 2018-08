Wülknitz

Diebe haben am Wochenende in Wülknitz nördlich von Meißen entweder starken Energie-Bedarf gehabt oder sich womöglich für bevorstehende Stromkrisen rüsten wollen: Die Unbekannten klauten von einer Pferdekoppel an der Buschgasse ein Solarpaneel. Das teilte die Polizeidirektion Pirna am Montag mit. Den Wert des Sonnenenergie-Sammlers schätzt die Polizei auf rund 400 Euro.

