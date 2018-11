Moritzburg

Bei einem Unfall auf der S 81 zwischen Auer und Friedewald ist am Donnerstagmorgen ein 59 Jahre alter Skoda-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann war in Richtung Meißen unterwegs, als er mit einem mit Holz beladenen Lkw kollidierte, der aus einem Waldweg auf die Staatsstraße biegen wollte. Der Skoda wurde in die Leitplanke gedrückt, der 59-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach Aussagen von Zeugen war der Hänger des Lkw nicht beleuchtet und daher nur schwer zu erkennen. Die S 81 musste für rund zwei Stunden gesperrt werden, es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Von DNN