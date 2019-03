Siebenlehn

Am Donnerstagmorgen hat sich ein Skoda-Fahrer auf der BAB 4 überschlagen. Er kam mit seinem Fahrzeug an der AS Siebenlehn bei strömenden Regen ins Schleudern und blieb auf einem Feld stehen. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Skoda Fabia entstand Totalschaden. Nach Angaben der Polizei liegt die Schadenshöhe bei 11.000 Euro. Die AS Siebenlehn musste wegen des Unfalls zeitweise gesperrt werden.

Von lp