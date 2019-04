Moritzburg

Bei einem Unfall im Moritzburger Ortsteil Auer sind am Sonntagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Nach ersten Informationen hatte der Fahrer eines Skoda Octavia gegen 15.45 Uhr auf der Staatsstraße 81 in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug kollidierte kurz vor dem Ortseingang Auer zunächst mit einem Wegweiser und prallte dann gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin erlitten Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfallwagen wurde erheblich beschädigt. Weil Betriebsstoffe auf die Staatsstraße liefen, rückten Kameraden der Feuerwehr Moritzburg an. Sie säuberten die S 81, die während der Bergungsarbeiten gesperrt werden musste. Bisher ist unklar, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Dass der Fahrer die Kontrolle über seinen Skoda aufgrund gesundheitlicher Probleme verloren hatte, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Von DNN