Rabenau

Im Fall des Skelettfundes Anfang Oktober 2018 in der Dippoldiswalder Heide ist das Gesicht des Toten rekonstruiert worden. Experten des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt in Magdeburg stellten in Untersuchungen fest, dass der Mann zum Sterbezeitpunkt zwischen 12 und 17 Jahre alt war und mittel- bis dunkelblonde Haare hatte. Weiterhin wurde bei dem Skelett eine Kette aus Naturfaserband mit vier Kugeln gefunden.

Basierend auf den Untersuchungenergebnissen habe der Tote wohl so ausgesehen. Quelle: Polizei Dresden

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Personen, die Angaben zur abgebildeten Person oder zur abgebildeten Kette machen können, die bei dem Toten gefunden worden ist.

Bei zurückliegenden ersten rechtsmedizinischen Untersuchungen vermutete man zunächst, bei dem Toten hätte es sich um eine Frau gehandelt.

Bei dem Toten fand man die abgebildete Kette. Quelle: Polizei Dresden

Von mb