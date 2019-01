Pirna

Am Neujahrsmorgen hat durch eine Knallerei mit Silvesterböllern in Pirna ein 3er BMW auf der Remscheider Straße Feuer gefangen. Laut Polizei geriet Pyrotechnik gegen 1 Uhr morgens unter das Fahrzeug und setzte den Motorraum in Brand. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von lp