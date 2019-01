Radebeul

Eine 13-Jährige ist an der Borsbergstraße in Höhe der Dr.-Külz-Straße am Donnerstagmorgen von einem Mann bedrängt worden.

Unvermittelt trat der Täter von hinten an die Schülerin heran, packte sie und berührte sie unsittlich. Daraufhin wehrte sich das Mädchen jedoch so massiv, dass sie den Mann in die Flucht schlagen konnte.

Nun fahndet die Polizei nach einem mutmaßlich 40-Jährigem, der etwa 1,85 Meter groß sein soll. Die Statur wurde als normal beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer dunklen Mütze, einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und dem unbekannte Mann machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von MH