Die Polizei hat am vergangenen Wochenende viele Autofahrer erwischt, die sich schwer betrunken ans Steuer gesetzt haben. Am ärgsten trieb es eine 55-Jährige, die von Beamten am Sonntagabend in Pirna angehalten wurde. Die Polofahrerin hatte 2,8 Promille Alkohol im Blut, wie ein Test ergab.