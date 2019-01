Harrachov/Görlitz

Die Tschechische Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung in Deutschland. Am 5. Januar ereignete sich in einer Seilbahn im Skigebiet Harrachov ein Unglück, bei dem sich eine Sechsjährige schwer verletzte. Die Polizeidirektion Görlitz unterstützt die Ermittlungen der Polizeidirektion Liberec.

Das Unglück geschah am Vormittag gegen 9.30 Uhr. Das Mädchen saß mit der Großmutter in der Seilbahn Delta, die von Harrachov nach Certova führt. Zwischen dem dritten und vierten Mast der Bahn fiel die Sechsjährige aus einer Sitzbank mit vier Plätzen. Sie stürzte aus einer Höhe von etwa acht Metern zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ersten Ermittlungen der tschechischen Polizei nach soll ein unbekannter Mann mit auf der Sitzbank neben dem Kind gesessen haben. Zu ihm liegen der tschechischen Polizei bislang keine Informationen vor. Er ist für die weiteren Untersuchungen ein wichtiger Zeuge.

Wahrscheinlich haben auch weitere Wintersportler das Geschehen beobachtet. Hierbei könnte es sich auch um Zeugen handeln, die aus Deutschland stammen. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Görlitz entgegen.

Von DNN