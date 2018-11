Klipphausen

Am frühen Montagnachmittag kam es gegen 13.25 Uhr auf der S 177 in Klipphausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Opel Corsa war in Richtung Meißen unterwegs, als am Abzweig Reichenbach ein Kind die Staatsstraße kreuzte. Der Mann konnte nicht mehr bremsen und das Fahrzeug erfasste den Jungen. Das schwer verletzte Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Opelfahrer erlitt keine Verletzungen. In Folge des Unfalls war die Staatsstraße zeitweise gesperrt, später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von kcu