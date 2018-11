Ottendorf-Okrilla

Es ist an sich eine kuriose Geschichte, doch die Folgen für einen 18-Jährigen sind gravierend. Der junge Mann hatte am Freitagmittag von einer Laderampe an der Egger Straße in Ottendorf-Okrilla aus einen Sattelzug einzuweisen versucht. Wie die Polizei mitteilte, gab er dem Fahrer Zeichen, blickte auch in dessen Richtung. Den Kopf hielt er dabei zwischen eine Mauer und den Sattelzug und bemerkte nicht, wie sich der Abstand immer weiter verkleinerte. Letztlich wurde der Kopf des jungen Mannes zwischen Wand und Auflieger eingeklemmt. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Von fkä