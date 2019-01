Bannewitz

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16.25 Uhr auf der B170 in Hänichen zu einem schweren Verkehrsunfall. In Höhe der Bahnhofstraße krachten ein Suzuki Swift und ein Opel Astra frontal zusammen. Beide Autos schleuderten in den Straßengraben.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Quelle: Roland Halkasch

Der Opelfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mittels schwerem Gerät befreit werden. Er, seine beiden Insassen, sowie der Suzukifahrer wurden zum Teil schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Pkw entstand ein Totalschaden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot Ort. Quelle: Roland Halkasch

30 Kräfte der Feuerwehr und 15 des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Die Bundesstraße 170 war für fast zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zu Unfallursache.

Von fg