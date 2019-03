Wiedemar/Großenhain

Schwere Unfälle bestimmten das Verkehrsgeschehen am Wochenende auf Sachsen Straßen.

Am Sonntagnachmtitag gegen 15.30 Uhr kam es auf der Staatsstraße 81 zwischen Zschauitz und Lenz südlich von Großenhain zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der Fahrer eines BMW war in Richtung Dresden unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und touchierte einen entgegenkommenden VW Golf. Dieser schleuderte in den Straßengraben. Anschließend prallte der BMW frontal gegen einen entgegenkommenden Skoda Octavia. Die Skodafahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der BMW-Fahrer und seine Beifahrerin verstarben noch an der Unfallstelle. Die Staatsstraße blieb zunächst wegen des Unfalls gesperrt. Die Polizei und Sachverständige ermitteln zur Unfallursache.

Auf der Autobahn 9 nahe dem Flughafen Leipzig/Halle wurden am Sonnabend insgesamt 16 Menschen bei mehreren aufeinanderfolgenden Unfällen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war am frühen Morgen gegen drei Uhr ein Auto bei Wiedemar im Landkreis Nordsachsen liegen geblieben, teilte die Polizei in Leipzig mit. Dieser Zwischenfall sei möglicherweise Ursache für die anschließende Massenkarambolage gewesen.

Insgesamt seien neun Fahrzeuge beteiligt gewesen, bei den meisten kam es durch die Zusammenstöße zum Totalschaden. Feuerwehren und Rettungsdienste aus der ganzen Umgebung waren zur Versorgung der Verletzten und Räumung der Unfallstelle im Einsatz. Laut Feuerwehr wurde auch ein Hund aus einem der Autos geborgen.

Die Fahrbahn in Richtung Berlin war nach dem Unfall gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus. Erst am Sonnabendvormittag konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Ungebetener „Hausbesuch“ in Lauterbach (Erzgebirge): Am Sonntagmorgen schleuderte hier ein VW Fox seitlich in den Hauseingang eines Anwesens. Quelle: Kenny Langer

Einen ungebetenen Überraschungsbesuch bekam am Sonntagmorgen ein Hausbewohner nahe Lauterbach (Erzgebirgskreis). Gegen 8.15 Uhr kam hier ein VW Fox von der Fahrbahn ab und flog seitlich in den Hauseingang des An­wesens. Die alarmierte Feuerwehr musste mit 30 Kameraden vor Ort die drei eingeklemmten Frauen aus dem Autowrack befreien. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe die 19-jährige Fahrerin in einer Rechtskurve die Gewalt über ihr Fahrzeug verloren und war trotz Gegenlenkens in das Haus gekracht. Sie und ihre beiden Mitfahrerinnen (17 und 19 Jahre alt) mussten mit teils schweren Ver­letzungen mit dem Rettungshub­schrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Straße war den ganzen Sonntagvormittag gesperrt. Der Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.

Von DNN