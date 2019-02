Meißen

Am Freitag ist eine Fußgängerin von einem Autofahrer an der Niederauer Straße aus Richtung Großenhainer Straße schwer verletzt worden. An der Einmündung zur Karlstraße kollidierte der Pkw-Fahrer mit der Frau, die die Fahrbahn von links nach rechts überqueren wollte. Diese wurde auf den Gehweg geschleudert und schwer verletzt. Der Fahrer verließ umgehend den Unfallort, ohne der Frau Beihilfe zu leisten, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei geht davon aus, dass der Spurenlage gemäß das Fahrzeug mittig im Frontbereich beschädigt sein müsste. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Angaben können telefonisch an den Verkehrsunfalldienst Tel. 0351 65242606 oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.

Von heh