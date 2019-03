Sebnitz

In Sebnitz ist am Donnerstagabend ein größerer Schuppen abgebrannt und völlig zerstört worden. Gegen 19.25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in den Bergweg in der Nähe des Kinder- und Erholungszentrum „An der Grenzbaude“ ( Kiez) gerufen. Beim Eintreffen der Kameraden stand das rund sechs mal acht Meter große Gebäude in Vollbrand. Funken flogen durch die Luft.

Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude, die in der Nähe standen verhindern. Der Schuppen, der größtenteils aus Holz war, brannte samt Inventar vollständig nieder. In dem Schuppen befanden sich unter anderem eine Säge, ein Ofen, eine Waschmaschine und eine Werkbank.

Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren von Sebnitz, Lichtenhain, Hertigswalde, Ottendorf und Hinterhermsdorf löschten mit Wasser und Schaum. Dazu entnahmen sie auch Wasser aus dem Kiez-Schwimmbecken. Verletzt wurde niemand. Gegen 22 Uhr rückten die letzten Feuerwehrleute wieder ins Gerätehaus. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Brandes.

Von M. Förster