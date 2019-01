Mügeln

An der Küche eines Hauses in der Wermsdorfer Straße in Mügeln ist wohl nichts mehr zu retten. Am Sonntagmorgen brannte die Küche eines 30-jährigen Mannes total aus. Warum es zu diesem Feuer kam, ermittelt die Polizei noch.

Auf jeden Fall kam es zu einem offenen Brand, bei dem schnelles Handeln gefragt war. Neben den Feuerwehren Mügeln, Schweta und Niedergoseln war auch die Oschatzer Wehr mit der Drehleiter vor Ort um besser an die Brandstelle zu gelangen.

Die Bewohner des Haues mussten evakuiert werden. Die Wohnung, die vom Feuer geschädigt wurde, ist nicht mehr bewohnbar. Der Verkehr auf der Wermsdorfer Straße war während der Löscharbeiten am Sonntagvormittag stark beeinträchtigt.

Von Hagen Rösner