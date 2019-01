Fischbach / Rossendorf

Die B 6 zwischen Kreisverkehr Fischbach und Rossendorf ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Freigegeben wird die Strecke in aller Voraussicht am Samstag gegen 17 Uhr, teilte die Polizei mit. Grund für die Sperrung sind die Folgen des Winter-Chaos in Sachsen, das zu fortlaufenden Schneebrüchen der Straßenbäume führt.

Als Umleitung werden die Staatsstraßen (S) 159 Radeberg und S 177 empfohlen. Der auf der Umleitungsstrecke zwischen Arnsdorf und Wallroda liegende Bahnübergang, an dem die Sicherungsanlage havariert war, konnte zwischenzeitlich wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Aktuell finden die Beräumungsarbeiten statt, Teilabschnitte der Strecke werden demnach im Laufe der Abendstunden wieder freigegeben.

Von mb